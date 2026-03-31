『Nintendo Music』にて、『あつまれ どうぶつの森』の「リゾートホテル」「夢の島」のゲーム音楽10曲の配信が開始された。あわせて、任天堂公式の島「Ninten島」では『Nintendo Music』のオリジナルマイデザインの配布も始まっている。

【画像あり】更新された「Ninten島」の様子

スマートフォン向けアプリ『Nintendo Music』に追加されたのは、『あつまれ どうぶつの森』の1月のアップデートで加わった「リゾートホテル」「夢の島」に関する楽曲10曲だ。『Nintendo Music』ではすでに『あつまれ どうぶつの森』の島で流れる音楽や、『とびだせ どうぶつの森』の楽曲が配信されている。

また、「晴れの日」「雨の日」「雪の日」のプレイリストでは、現在の時刻にあわせて「どうぶつの森」の楽曲を楽しめる「いまの時刻で再生」機能も利用可能だ。

あわせて、任天堂公式の島「Ninten島」では、オリジナルのマイデザイン「Nintendo MusicのTシャツ」の配布が開始された。カラーはホワイトとレッドの2種類で、『Nintendo Music』のアプリアイコンをデザインしたTシャツとなっている。

マイデザインは、自宅のベッドで「ゆめみ」に「夢番地」を教えることで訪問できる「Ninten島」から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）