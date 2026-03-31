米メディアが報じる

陸上男子100メートルで9秒97の自己ベストを持つアダム・ジェミリ（英国）が現役を引退し、異例の第2の人生を歩む。米メディアは、ジェミリがサッカー・イングランド1部プレミアリーグ、チェルシーのアカデミーでスピードコーチに就任すると報じた。

32歳のジェミリは2015年に100メートルで9秒97をマーク。200メートルの自己ベスト19秒97は日本記録を上回る。

米スポーツ専門局「ESPN」は、「短距離選手のアダム・ジェミリが引退を発表し、チェルシーのスピードコーチに就任」と題した記事を掲載。「2017年ロンドン世界陸上の4×100メートルリレーで金メダルを獲得した32歳のジェミリは、競技を転向しチェルシーのアカデミーでスピードコーチとして働くことになった」と伝えた。

同メディアによると、「ジェミリは幼少期にチェルシーに所属し、その後ダゲナム＆レッドブリッジでプレーした後、陸上競技に専念した」という。世界トップクラスのスプリンターの転身は、ファンにも衝撃を与えた。

Xには「スピードスターが何人も出てくるぞ」「チェルシーにはこれが必要だった」「最高の転身だ……」「この男は速いぞ！」「ネトやガルナチョが躍動するな」「興味深いことをするね」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）