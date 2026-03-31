アメリカのトランプ大統領は30日、イランと戦闘終結で合意できなかった場合、イランの発電所などを破壊すると改めて警告しました。

トランプ大統領は30日、SNSでイランとの協議について「大きな進展があった」「恐らく合意を得られるだろう」と主張しました。一方で、イランとの合意が成立せず、ホルムズ海峡が開放されなかった場合、「イランの全ての発電所、油田、そしてカーグ島を爆破し、完全に破壊する」などと改めて圧力をかけました。

こうした中、ホワイトハウスのレビット報道官は30日、「協議は継続中で、順調に進んでいる」と主張し、イランが対外的に発言している内容と、アメリカに非公開で伝えられる内容は「大きく異なる」と説明しました。また、軍事作戦の期間については「4週間から6週間」とした当初の想定から変わっていないとの認識を示しました。さらに、イランの軍事作戦にかかった費用について、「トランプ大統領がアラブ諸国に負担を求める考えを持っている」と明らかにしました。今後、トランプ氏から詳しい説明あるとしています。

一方、ロイター通信によりますと、イランの外務省報道官は30日、アメリカと直接交渉は行っていないと述べました。また、アメリカ側は和平の条件として、ウラン濃縮の停止や弾道ミサイルの保有数制限などをイランに提示していますが、報道官は、要求について、「非常に過剰で非現実的だ」と批判しています。