「Ｆ１・日本ＧＰ・決勝」（２９日、鈴鹿サーキット）

５年ぶりに復帰したホンダのパワーユニット（ＰＵ）を搭載するアストンマーチン勢は、フェルナンド・アロンソ（４４）＝スペイン＝が１８位で、今季チームとして初完走を果たした。ランス・ストロール（２７）＝カナダ＝はリタイア。ポールポジション（ＰＰ）でスタートしたメルセデスの１９歳、キミ・アントネッリ（イタリア）が、初優勝した第２戦に続く２連勝を飾った。

１３万の大観衆が、固唾（かたず）をのんで見守り続けた。開幕戦オーストラリアＧＰ、第２戦中国ＧＰとリタイア続きだったアストンマーチンが、“三度目の正直”で今季初完走。ホンダのお膝元で、４４歳のアロンソが確かな足跡を残した。

ベアマンのクラッシュでセーフティーカーが導入される荒れた展開。同僚のストロールは途中でリタイアした。重苦しい空気に包まれた中、問題となっていた振動はあったというものの、冷静に対応し「みんなのモチベーションにつながる最初のステップになることを願う」と笑みもこぼれた。

日本ＧＰが鈴鹿に戻ってきた２００９年以降、決勝では最多の１３万人が詰めかけた。３日間の合計でも、昨年を４万９千人も上回る３１万５千人が集結。日本人ドライバーが６年ぶりに不在だった中、優勝３２回を誇る大ベテランにかかる期待は大きかった。

「ホンダにとって特別なレースであり、ベストを尽くしたかった。私たちは一つのチームだし、良くなっていくよ」。開幕して３戦。アストンマーチンは、ここから満開の花を咲かせる。