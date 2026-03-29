今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演。医者の父から進路を拒んでいたことを明かす場面があった。

この日、番組最後の出演となった岩田アナ。エンディングで、父がサザンオールスターズが大好きで、“絵里奈”という名前の由来にもなったという“テーマ曲”「いとしのエリー」が流れる中、番組からのサプライズで、父からの手紙を安村直樹アナが代読する場面も。

まさかのサプライズに岩田アナは「えーー！」と絶句。父の手紙に目を潤ませた岩田アナは「ありがとうございます。あったー、最後に」と苦笑。この日、番組内で「もうちょっとしっとりとした親からの手紙とかほしかった」と演出に関して不満を口にしていた。

改めて「こんなの書ける人だと全く思ってなかったので、びっくりしてます。初めてです、こうやって手紙もらったの。ありがとうございます」と驚いた。

そんな中、MCの中山秀征は「お父さん、お医者さんで」と岩田アナの父の職業を明かし、「小さい時からあんまり多くを語る方ではなかったんでしょ？」と質問。岩田アナは「そうですし、本当にびっくりしてますし、“医者になりたくない”って散々迷惑かけてきたので、こういう形で最後の姿を見せられて良かったなと」と笑顔を浮かべた。

岩田アナは今月いっぱいで退社。4月からフリーアナウンサーとして活動していくことを明かした。