3月31日に日本テレビを退社してフリーアナウンサーとなった岩田絵里奈（30）が6日に放送された同局「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演。フリーになった“洗礼”を浴びた。冒頭、番組恒例となっているビートたけしによる出演芸人へのクリーム砲や水攻めが行われた。ターゲットとなったお笑いコンビ「ニッポンの社長」の2人が派手にクリームを浴び、スタジオは大いに盛り上がった。通常であればここで一段落する