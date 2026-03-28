男性6人組「GENERATIONS」の小森隼（30）が28日、東京ガーデンシアターでTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK！」（月〜金曜後10・00）の20周年記念イベントを行った。6年にわたり務めてきた同番組のパーソナリティーを、31日の放送をもって退任する小森。満員の会場を見渡し「最後にこんなにいっぱいの生徒（リスナー）に会えてうれしいよ！」と万感の表情を浮かべた。

イベントでは、乃木坂46の賀喜遥香（24）、井上和（21）、ロックバンド「SUPER BEAVER」、「サカナクション」の山口一郎（45）といった番組出演者が代わるがわるステージに登場した。

山口は小森、教頭のアンジェリーナ1/3（24）と番組での思い出などをトークした後、サプライズで「グッドバイ」を弾き語りで歌唱。小森をしんみりと送り出した…と思いきや、山口は「しんみりして終わるの嫌だからさ、最後『新宝島』一緒に歌おう」と提案。「えー！マジか！」と絶叫し困惑する小森をよそに「アンジーさん（アンジェリーナ1/3）も一緒に。3人で歌おう」とそそくさとスタンバイ。「新宝島」の前奏が流れると観客は総立ち。3人は肩を組んで歌い、小森は間奏にソロダンスを披露するなど終始大盛り上がりだった。

歌い終えると、アンジェリーナ1/3は「3人で肩組んで新宝島歌うとは思わなかった」と興奮気味。小森も山口のムチャぶりに「俺も思わなかったよ」と顔をしかめつつ「一緒に何かさせてもらったり、いつも新しい刺激をくれるのが一郎先生でした。これからも自分らしく、新しいことにチャレンジしながら新しい自分を見つけていきたいと思います」と充実した表情を浮かべた。