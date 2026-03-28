「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」

スマホ視聴に特化した"縦型ショートドラマ"などの人気が加速している昨今。中国でも"短劇"と呼ばれるショートドラマ人気は高まる一方で、爆発的な支持を追い風にスターダムへと駆け上がる俳優も少なくない。

そんな新たな潮流の中で"ショートドラマ界の王子"として注目を集めているのが、「情刺 愛讐の宮廷」(2024年)や「君夢〜殿下と私の幸せな結末〜」(2024年)などのヒットで知られるイエン・ズーシエン(厳子賢)だ。

イエン・ズーシエンの"王子"たる魅了が詰まったロマンス時代劇「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

イエン・ズーシエンは、中国で"幻のブロマンス"と呼ばれたヒットドラマ「致命遊戯」(2024年)にも出演した注目俳優。特に短劇への出演が多く、「情刺」や「君夢」のほかにもナルシスト城主を演じたラブコメ時代劇「麗しの城主様〜恋の宮廷騒乱記〜」(2023年)、名女優と軍閥の息子が繰り広げる復讐ロマンス「牡丹亭〜花影に散る嘘〜」(2024年)など様々な作品に出演している。

凛々しい顔立ち、相手を射抜くような強烈な目力も古装劇と相性がよく、シリアスからラブコメまで幅広く演じられる演技力も兼ね備えている。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

4月3日(金)よりホームドラマチャンネルにて日本初放送されるロマンス時代劇「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」(2024年)も、そんなズーシエンの王子たる所以がたっぷりと堪能できるショートドラマ。名門の令嬢でありながらも許嫁に裏切られ、一族を皆殺しにされた悲劇のヒロインを間に挟み、愛情と憎しみが複雑に絡まり合う兄弟との三角関係が紡がれていく。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

8年前、将軍家の長男・肖曄霆(しょうようてい／イエン・ズーシエン)の策略によって、名門・夏安家の一族は滅亡した。その唯一の生き残りである夏安楽児(かあんらくじ／ジャン・チューハン)は、かつての許嫁でもある曄霆への復讐を決意。顔と名を変え、花師の半夢(はんぼう)として再び将軍家に入り込む。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

警戒心の強い曄霆に近づく足掛かりとして、半夢はまず彼の異母弟・肖慕然(しょうぼぜん／チャオ・ファンラン)を罠にかけようとする。だが、慕然の真っ直ぐな人柄に触れ、彼女の心は揺れ始める。憎いながらも強烈な色気を放つ兄か、無垢で心優しい弟か――癒し系俳優チャオ・ファンラン演じる慕然の、曄霆とは逆方向に振り切った貴公子っぷりも抜群。そこに一族の滅亡に関する真実が絡み合い、復讐劇は愛の物語へと変貌していく。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

小気味よく展開し手軽に見られる短尺構成ながら、ストーリーは濃厚だ。翌日に慕然との婚礼を控えた半夢を、曄霆が「お前は本来、私の女だ。その体も、その心も...」と激しく求めようとする。そこにやってくる慕然――第1話の冒頭から、そんな愛憎渦巻く禁断のトライアングル模様が幕を開ける。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

清純なビジュアルと妖艶な流し目のギャップが鮮烈なジャン・チューハン演じるヒロイン・半夢の小悪魔っぷりも刺激的だ。滾る復讐心を胸に秘めながら、兄と弟それぞれにアプローチを仕掛けていく。そんな彼女の色気の前に、仲の良かった兄弟の関係性が崩壊していく展開もドラマを盛り上げるポイントだ。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

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だが、何よりも強烈なインパクトを放つのは、やはり曄霆の尊大で残忍なキャラクター。気に入らない侍女をあっさりと「売り飛ばせ」と命じる冷血漢・曄霆が半夢と繰り広げる愛憎劇はゾクゾクするほど色っぽく、婚約者の一族を裏切った罪を背負う将軍家の長男の複雑な感情の揺らぎを丁寧に演じている。

「花劫恋記〜復讐に咲く愛〜」 (C)Shenzhen Tencent Computer Co.,Ltd

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短尺の中でも、巧みな脚本・演出と、隅々まで美しい感性が行き届いた美術・衣装・小道具、そして光影が見事に溶け合い、独特の没入感を生み出している本作は、「ショートドラマの限界を超えた作品」とまで称され、高く評価された。

何より、世界観に引き込むイエン・ズーシエンの色気とカリスマ性は別格。中国時代劇ファンはもちろん、「興味はあるけど、中国の連続ドラマは長すぎて...」と二の足を踏んでいる人にこそおススメしたい1作だ。

文＝酒寄美智子

放送情報

花劫恋記〜復讐に咲く愛〜

放送日時：2026年4月3日(金)20:00〜(3話連続放送)

※4月10日(金)より毎週(金)19:00〜(6話連続放送)

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ(スカパー)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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