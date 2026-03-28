大江千里さんが公式YouTubeチャンネルを２つ同時に開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「大江 千里 YouTube Channel POPS-SIDE」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても興味深い情報が入ってきました。
なんとあの超ベテランアーティスト、大江千里さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設されたそうです。しかもなんと２チャンネル同時に！！
凄い！凄すぎる！！
まずは一つ目、大江千里さんのシンガーソングライターとして活躍していた時代の作品をまとめたチャンネルが『POPS-SIDE』。
こちらにはこんな動画が用意されています。
●大江千里「格好悪いふられ方」MUSIC VIDEO
何度聞いても素晴らしい名曲ですね。
この曲は2026年3月7日にニッポン放送で放送された『オードリーのオールナイトニッポン』にゲスト出演されていたピースの綾部祐二さんも大絶賛されていましたね。
なんでも綾部さんはアメリカにいる時は洋楽しか聴かないというしばりを自分に課していて、日本に帰ってきた時にだけご褒美として邦楽を楽しんでいるそう。
今回の帰国でこの曲をまず最初に聴いたという事で番組でもこの曲をリクエストした際、「脊髄からビビビビと衝撃が走って」「思ってる以上にくらっちゃいました」「大江千里さんのリリックから学んでくれ」等と泣きそうな声で語っておられたのも印象的。
そして現在のJAZZピアニストの活動の作品をまとめたチャンネルが『JAZZ-SIDE』。
こちらにはこんな動画が用意されています。
●大江千里/ Senri Oe 「APOLLO」MUSIC VIDEO
大江千里さんは2008年から活動の拠点をニューヨークへ移し、ジャズピアニストとしてのキャリアをスタート。
JAZZの名門となるニュースクール大学（The New School for Jazz and Contemporary Music）でジャズ理論と演奏を学び、2012年には自身のレーベル「PND Records」を設立し、オリジナル・ジャズ作品を精力的にリリースされています。本当に凄いですよね。
この演奏は本当にカッコいい。素敵。勇気もらえる〜！
演奏が心に染みますね。
というわけでNicheee!はこれからも、大江千里さんのYouTubeチャンネルを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても興味深い情報が入ってきました。
なんとあの超ベテランアーティスト、大江千里さんがオフィシャルYouTubeチャンネルを開設されたそうです。しかもなんと２チャンネル同時に！！
凄い！凄すぎる！！
まずは一つ目、大江千里さんのシンガーソングライターとして活躍していた時代の作品をまとめたチャンネルが『POPS-SIDE』。
こちらにはこんな動画が用意されています。
何度聞いても素晴らしい名曲ですね。
この曲は2026年3月7日にニッポン放送で放送された『オードリーのオールナイトニッポン』にゲスト出演されていたピースの綾部祐二さんも大絶賛されていましたね。
なんでも綾部さんはアメリカにいる時は洋楽しか聴かないというしばりを自分に課していて、日本に帰ってきた時にだけご褒美として邦楽を楽しんでいるそう。
今回の帰国でこの曲をまず最初に聴いたという事で番組でもこの曲をリクエストした際、「脊髄からビビビビと衝撃が走って」「思ってる以上にくらっちゃいました」「大江千里さんのリリックから学んでくれ」等と泣きそうな声で語っておられたのも印象的。
そして現在のJAZZピアニストの活動の作品をまとめたチャンネルが『JAZZ-SIDE』。
こちらにはこんな動画が用意されています。
●大江千里/ Senri Oe 「APOLLO」MUSIC VIDEO
大江千里さんは2008年から活動の拠点をニューヨークへ移し、ジャズピアニストとしてのキャリアをスタート。
JAZZの名門となるニュースクール大学（The New School for Jazz and Contemporary Music）でジャズ理論と演奏を学び、2012年には自身のレーベル「PND Records」を設立し、オリジナル・ジャズ作品を精力的にリリースされています。本当に凄いですよね。
この演奏は本当にカッコいい。素敵。勇気もらえる〜！
演奏が心に染みますね。
というわけでNicheee!はこれからも、大江千里さんのYouTubeチャンネルを勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
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