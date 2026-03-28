【「今日好き」はるねねカップルインタビュー】「マクタン編」から継続経て成立「お互い緊張」の初々しい電話内容明かす
【モデルプレス＝2026/03/28】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。卒業編2026」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、3月23日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“はると”こと今井暖大（いまい・はると／17）、“ねね”こと時田音々（ときた・ねね／17）が、モデルプレスのインタビューに応じ、継続を経ての成立や交際の近況などを語ってくれた。
【写真】「今日好き」成立でハグ 美男美女カップルが誕生
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、3泊4日でアラブ首長国連邦のドバイが舞台となった。
出会いとなった「マクタン編」では、はるとが告白する人を決めきれずに、カップル成立ならず。「卒業編2026」ではるとが追加メンバーとして登場すると、ねねと序盤から距離を縮めた。ねねが一途にはるとを想う一方、はるとは米澤りあ（高校3年生／北海道）、紗和（高校2年生／埼玉県）からも想いを寄せられていた。そんな中、2ショットで一緒にいる時間を重ね、最後はねねからの告白で見事カップル成立した。
― 「マクタン編」で出会ったお二人ですが、当時の第一印象はいかがでしたか？
はると：「マクタン編」で出会ったときから、「可愛いな」と思っていました。でもその旅の中では決めきることができなくて悔しかったですし、後悔しています。
ねね：お互いにね。時間も足りなかったよね。
はると：あまりねねちゃんと一緒に過ごす機会もなかったから、もうちょっと2人の時間が欲しかったなと思います。ねねちゃんに来てほしいと思っていたので、今回の旅にいてくれて最高の気分でした。
ねね：はると君は、元々明るくて、ちょっとチャラい系なのかなと思っていたんですけど、放送を観たら意外と不器用というか、恋愛に慣れてない感じがあって可愛くて、「卒業編2026」で会えて、気分が上がりました（笑）。
― 「マクタン編」では、はるとさんは告白しない選択をされ、お二人とも最後まで悩んでいた印象があります。今回、決断できた理由やお互いに惹かれたポイントはありますか？
はると：「マクタン編」が終わってからも、ねねちゃんのSNSや「すぱのび」（※「すーぱーのびしろたいむ by今日、好きになりました。」ABEMA）などを確認していて、ずっと会いたいと思っていました。今回再会できたことが本当に嬉しかったので、直感だけでなく、将来のことを考えたときに、ねねちゃんなんじゃないかなと思いました。
ねね：「卒業編2026」の旅中もみんなに平等に優しくて、いつもは明るく盛り上げているのに、企画などやるべきときは真面目に取り組むメリハリがある姿が素敵だなと思って、お話をしていたらやっぱり「いいな」と惹かれていきました。
― 具体的に、相手の行動にグッと来たポイントはありますか？
はると：すごくグイグイ来てくれたことです。「マクタン編」では見られなかった姿だったので「ねねちゃんってこんなに積極的に行動できるんだ」というギャップを感じて、なおさら好きになりました。
ねね：頑張った（笑）！登場した最初にドバイで観光バスに乗るときに、ねねが誘おうとしたら、はると君の方から先に誘ってくれて、そこで「わぁ！」となりました。そのときに「また話したかった」と言ってくれたことが、不安だった旅の中で安心できて「頑張ろう」と思えるきっかけになりました。
― 旅の中で、一番辛かったことや悩んだ場面はありましたか？
ねね：旅中は、自分が思うように行動できないのが悔しくて、自分に対して「ダメだな」と感じてしまうことが多かったです。周りの女の子たちは明るくて、盛り上げ上手な子ばかりだったので、自分はそんな風に振る舞えないと比較してしまい、苦しかったです。
― ライバルも多かったと思いますが、諦めそうになったことはありませんでしたか？
ねね：一瞬「もうダメかも」と思ったことはありました。旅の前からはると君に来てほしいという思いがありましたし、今までの反省を生かして「自分の思いを伝えよう」という覚悟を決めて参加したので、気持ちが沈むこともありましたが、強い思いで最後まで頑張ることができました。
― はるとさんは、複数の女子メンバーから想いを寄せられる状況でしたが、どのような心境でしたか？
はると：「マクタン編」のときの反省として、決めきれなかったことが一番大きかったので、今回の旅は「絶対に決めよう」という強い気持ちで臨んでいました。最終的にずっと迷っているような形になってしまったのは今でも少し悔しいのですが、自分の中では早めに気になる子に気持ちを固めようと意識していました。
― ねねさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
ねね：ずっと不安でした。最後のアピールタイムも自分なりに準備して頑張りましたが、もっと伝えられた部分があったなと思っていたので、告白の場所に立ったときも不安で仕方なかったです。でももう行くなら行って、ダメならまた反省を生かして頑張ろうと、当たって砕けろの精神で行きました（笑）。
― はるとさんは、告白を待っている間どのような心境でしたか？
はると：めちゃくちゃ緊張していました。告白されること自体が久しぶりでしたし、「今日好き」の告白は短い時間の中で想いを伝え合うので、余計に緊張していました。自分がうまく相手に思いを伝えられるかも心配だったので、表情や言葉遣いに気をつけて、緊張しないように頑張っていました。
― お互いに最後まで不安だったんですね。旅の途中で自信を持てた瞬間はなかったですか？
ねね：ないかも…。
はると：ねねちゃんが自分から「告白に行く」と言ってくれたときは嬉しかったです。そこで自信がつきました。
― 放送を観て驚いたことや、初めて知ったお互いの一面はありましたか？
はると：いっぱい泣いていた。
ねね：本当にね（笑）。
はると：泣いていることは知らなかったので、放送を観て「不安にさせてしまっていたんだな」と申し訳なく思いました。
ねね：女子の対決が2回もあったのに全部負けちゃって、特別なデートに行けなかったので、放送で楽しそうなデートの様子を観て「勝っていたら楽しいことができたんだな」と羨ましく思いました（笑）。
― 番組での一番の思い出を教えてください。
はると：バスの前で振り返ったときにねねちゃんがいた瞬間が一番です。最初に目に入って、「あ、ねねちゃん！」となってそこから一気に緊張し始めました。
ねね：ねねも観光バスの所ではると君が来たときかな。
― 交際の近況についても教えてください。
はると：マメに連絡を取り合っています。スマホを開くたびにLINEをしているような感じで、「◯時の電車に乗る」とか自然に報連相をするようになりました。
― 電話もされますか？
ねね：電話もするよね？
はると：週に2、3回はしています。まだプライベートで会えない時期なので、電話だとお互い緊張するんです。だから、電話を繋ぎながら一緒にオンラインゲームをして過ごしています。
― はるとさんは姉・おさきさんのYouTubeでの「今日好き」鑑賞会も話題ですが、ご家族には報告されましたか？
はると：お母さんにしか伝えていません。最終回の放送をリアタイしてもらいながら、視聴者さんと同じ気持ちで楽しんでもらいたいので、姉と妹にはまだ何も言っていないです。
― どんな反応が返ってくると思いますか？
はると：これまで付き合ったことがないので「彼女ができた」と言われたらどんなリアクションをするのか全く想像がつきません。嬉しいのか、悲しいのか。でも妹（うーちゃん）は絶対に喜んでくれると思います。
― これからどんなデートをしたいですか？
はると：中華街デート、お揃いのものを買いに行く、ディズニーとか。
ねね：やりたいことを送って共有しています。
はると：これからデートで行きたい場所のメモがあります。
― 付き合い始めてから知った意外な一面はありますか？
ねね：意外とない。そのまんまという感じです。
はると：自分もそのまんまのねねちゃんでした。
― お互いに、旅のときから素を出せていたんですね。
ねね：一番素を出せた旅だったと思う。
はると：俺も一番出せた。めっちゃ素だった（笑）。
― 直してほしいところは？
ねね：ないな…。何かある？
はると：電話中にすぐ寝ちゃうとかじゃない？
ねね：はると君は電話をしているといつの間にか寝ているんです（笑）。「大丈夫？」「寝た？」みたいな。
はると：いつの間にか寝ちゃうんだよね、睡魔には勝てなくて…。
ねね：うん、早い。
はると：俺はこれからもずっと仲良くしてほしいなと思います。相談事や困ったこと、俺に対する不満があったら、自分の中に溜め込まないで言ってほしいな。
― 喧嘩などもまだないですか？
ねね：ないね。想像がつかないね。
はると：イライラしていても、俺がふざけちゃうから、お互い「もうなんだよ」みたいな。すぐに和解できそうです。
― 今後どんな関係を築いていきたいか理想のカップル像を教えてください。
はると：自分たちのペースを大切に頑張っていきたいです。周りの意見も大切ですが、自分たちの意見を尊重しながら、これからを歩んでいきたいと思っています。
― お互いに今伝えたいことはありますか？
ねね：感謝です。ねねが落ち込んだり、なよなよしているときに、いつも元気づけてくれてありがとう。
はると：こんな俺と成立してくれてありがとう。
ねね：イェーイ（笑）。
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと今後の活動への意気込みをお願いします。
はると：これからもみんなから愛されるようなカップルになっていきたいと思うので、応援していただけると嬉しいです。
ねね：いつも応援してくれているみんなに恩返しができるように頑張りたいです。私たちなりのペースで楽しみます。応援お願いします。
（modelpress編集部）
高校2年生／2008年5月9日／東京都出身／172cm
高校2年生／2008年11月16日／千葉県出身／152cm
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」卒業編2026
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、3泊4日でアラブ首長国連邦のドバイが舞台となった。
出会いとなった「マクタン編」では、はるとが告白する人を決めきれずに、カップル成立ならず。「卒業編2026」ではるとが追加メンバーとして登場すると、ねねと序盤から距離を縮めた。ねねが一途にはるとを想う一方、はるとは米澤りあ（高校3年生／北海道）、紗和（高校2年生／埼玉県）からも想いを寄せられていた。そんな中、2ショットで一緒にいる時間を重ね、最後はねねからの告白で見事カップル成立した。
◆「今日好き」はるねね「マクタン編」から「卒業編2026」で再会するまで
― 「マクタン編」で出会ったお二人ですが、当時の第一印象はいかがでしたか？
はると：「マクタン編」で出会ったときから、「可愛いな」と思っていました。でもその旅の中では決めきることができなくて悔しかったですし、後悔しています。
ねね：お互いにね。時間も足りなかったよね。
はると：あまりねねちゃんと一緒に過ごす機会もなかったから、もうちょっと2人の時間が欲しかったなと思います。ねねちゃんに来てほしいと思っていたので、今回の旅にいてくれて最高の気分でした。
ねね：はると君は、元々明るくて、ちょっとチャラい系なのかなと思っていたんですけど、放送を観たら意外と不器用というか、恋愛に慣れてない感じがあって可愛くて、「卒業編2026」で会えて、気分が上がりました（笑）。
◆「今日好き」はるねね、相手のグッときたポイント
― 「マクタン編」では、はるとさんは告白しない選択をされ、お二人とも最後まで悩んでいた印象があります。今回、決断できた理由やお互いに惹かれたポイントはありますか？
はると：「マクタン編」が終わってからも、ねねちゃんのSNSや「すぱのび」（※「すーぱーのびしろたいむ by今日、好きになりました。」ABEMA）などを確認していて、ずっと会いたいと思っていました。今回再会できたことが本当に嬉しかったので、直感だけでなく、将来のことを考えたときに、ねねちゃんなんじゃないかなと思いました。
ねね：「卒業編2026」の旅中もみんなに平等に優しくて、いつもは明るく盛り上げているのに、企画などやるべきときは真面目に取り組むメリハリがある姿が素敵だなと思って、お話をしていたらやっぱり「いいな」と惹かれていきました。
― 具体的に、相手の行動にグッと来たポイントはありますか？
はると：すごくグイグイ来てくれたことです。「マクタン編」では見られなかった姿だったので「ねねちゃんってこんなに積極的に行動できるんだ」というギャップを感じて、なおさら好きになりました。
ねね：頑張った（笑）！登場した最初にドバイで観光バスに乗るときに、ねねが誘おうとしたら、はると君の方から先に誘ってくれて、そこで「わぁ！」となりました。そのときに「また話したかった」と言ってくれたことが、不安だった旅の中で安心できて「頑張ろう」と思えるきっかけになりました。
◆「今日好き」ねね、ライバルの存在と自分への葛藤 一途な想いで乗り越えた不安
― 旅の中で、一番辛かったことや悩んだ場面はありましたか？
ねね：旅中は、自分が思うように行動できないのが悔しくて、自分に対して「ダメだな」と感じてしまうことが多かったです。周りの女の子たちは明るくて、盛り上げ上手な子ばかりだったので、自分はそんな風に振る舞えないと比較してしまい、苦しかったです。
― ライバルも多かったと思いますが、諦めそうになったことはありませんでしたか？
ねね：一瞬「もうダメかも」と思ったことはありました。旅の前からはると君に来てほしいという思いがありましたし、今までの反省を生かして「自分の思いを伝えよう」という覚悟を決めて参加したので、気持ちが沈むこともありましたが、強い思いで最後まで頑張ることができました。
― はるとさんは、複数の女子メンバーから想いを寄せられる状況でしたが、どのような心境でしたか？
はると：「マクタン編」のときの反省として、決めきれなかったことが一番大きかったので、今回の旅は「絶対に決めよう」という強い気持ちで臨んでいました。最終的にずっと迷っているような形になってしまったのは今でも少し悔しいのですが、自分の中では早めに気になる子に気持ちを固めようと意識していました。
◆「今日好き」ねねからはるとへの告白
― ねねさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
ねね：ずっと不安でした。最後のアピールタイムも自分なりに準備して頑張りましたが、もっと伝えられた部分があったなと思っていたので、告白の場所に立ったときも不安で仕方なかったです。でももう行くなら行って、ダメならまた反省を生かして頑張ろうと、当たって砕けろの精神で行きました（笑）。
― はるとさんは、告白を待っている間どのような心境でしたか？
はると：めちゃくちゃ緊張していました。告白されること自体が久しぶりでしたし、「今日好き」の告白は短い時間の中で想いを伝え合うので、余計に緊張していました。自分がうまく相手に思いを伝えられるかも心配だったので、表情や言葉遣いに気をつけて、緊張しないように頑張っていました。
― お互いに最後まで不安だったんですね。旅の途中で自信を持てた瞬間はなかったですか？
ねね：ないかも…。
はると：ねねちゃんが自分から「告白に行く」と言ってくれたときは嬉しかったです。そこで自信がつきました。
◆「今日好き」はるねね、放送で知った一面
― 放送を観て驚いたことや、初めて知ったお互いの一面はありましたか？
はると：いっぱい泣いていた。
ねね：本当にね（笑）。
はると：泣いていることは知らなかったので、放送を観て「不安にさせてしまっていたんだな」と申し訳なく思いました。
ねね：女子の対決が2回もあったのに全部負けちゃって、特別なデートに行けなかったので、放送で楽しそうなデートの様子を観て「勝っていたら楽しいことができたんだな」と羨ましく思いました（笑）。
― 番組での一番の思い出を教えてください。
はると：バスの前で振り返ったときにねねちゃんがいた瞬間が一番です。最初に目に入って、「あ、ねねちゃん！」となってそこから一気に緊張し始めました。
ねね：ねねも観光バスの所ではると君が来たときかな。
◆「今日好き」はるねね、“お互い緊張”の電話内容
― 交際の近況についても教えてください。
はると：マメに連絡を取り合っています。スマホを開くたびにLINEをしているような感じで、「◯時の電車に乗る」とか自然に報連相をするようになりました。
― 電話もされますか？
ねね：電話もするよね？
はると：週に2、3回はしています。まだプライベートで会えない時期なので、電話だとお互い緊張するんです。だから、電話を繋ぎながら一緒にオンラインゲームをして過ごしています。
◆「今日好き」はると、姉・おさきの反応は？
― はるとさんは姉・おさきさんのYouTubeでの「今日好き」鑑賞会も話題ですが、ご家族には報告されましたか？
はると：お母さんにしか伝えていません。最終回の放送をリアタイしてもらいながら、視聴者さんと同じ気持ちで楽しんでもらいたいので、姉と妹にはまだ何も言っていないです。
― どんな反応が返ってくると思いますか？
はると：これまで付き合ったことがないので「彼女ができた」と言われたらどんなリアクションをするのか全く想像がつきません。嬉しいのか、悲しいのか。でも妹（うーちゃん）は絶対に喜んでくれると思います。
◆「今日好き」はるねね、理想のカップル像明かす
― これからどんなデートをしたいですか？
はると：中華街デート、お揃いのものを買いに行く、ディズニーとか。
ねね：やりたいことを送って共有しています。
はると：これからデートで行きたい場所のメモがあります。
― 付き合い始めてから知った意外な一面はありますか？
ねね：意外とない。そのまんまという感じです。
はると：自分もそのまんまのねねちゃんでした。
― お互いに、旅のときから素を出せていたんですね。
ねね：一番素を出せた旅だったと思う。
はると：俺も一番出せた。めっちゃ素だった（笑）。
― 直してほしいところは？
ねね：ないな…。何かある？
はると：電話中にすぐ寝ちゃうとかじゃない？
ねね：はると君は電話をしているといつの間にか寝ているんです（笑）。「大丈夫？」「寝た？」みたいな。
はると：いつの間にか寝ちゃうんだよね、睡魔には勝てなくて…。
ねね：うん、早い。
はると：俺はこれからもずっと仲良くしてほしいなと思います。相談事や困ったこと、俺に対する不満があったら、自分の中に溜め込まないで言ってほしいな。
― 喧嘩などもまだないですか？
ねね：ないね。想像がつかないね。
はると：イライラしていても、俺がふざけちゃうから、お互い「もうなんだよ」みたいな。すぐに和解できそうです。
― 今後どんな関係を築いていきたいか理想のカップル像を教えてください。
はると：自分たちのペースを大切に頑張っていきたいです。周りの意見も大切ですが、自分たちの意見を尊重しながら、これからを歩んでいきたいと思っています。
― お互いに今伝えたいことはありますか？
ねね：感謝です。ねねが落ち込んだり、なよなよしているときに、いつも元気づけてくれてありがとう。
はると：こんな俺と成立してくれてありがとう。
ねね：イェーイ（笑）。
◆「今日好き」はるねね、ファンへのメッセージ
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと今後の活動への意気込みをお願いします。
はると：これからもみんなから愛されるようなカップルになっていきたいと思うので、応援していただけると嬉しいです。
ねね：いつも応援してくれているみんなに恩返しができるように頑張りたいです。私たちなりのペースで楽しみます。応援お願いします。
（modelpress編集部）
◆今井暖大（いまい・はると）プロフィール
高校2年生／2008年5月9日／東京都出身／172cm
◆時田音々（ときた・ねね）プロフィール
高校2年生／2008年11月16日／千葉県出身／152cm
【Not Sponsored 記事】