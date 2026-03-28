ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 2月16日よりスタートした「卒業編2026」で、カップルになったのは、ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）、と、はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）。

【映像】ねね＆はると、彼氏・彼女になった瞬間！（初めてのハグも）

2025年配信のマクタン編で共に旅をした、ねねとはるとが時を超えてドバイの地でカップルとなった。はるとは、りあ（米澤りあ、高3／長崎県、「ニャチャン編、ホアヒン編、夏休み編2024からの継続）、さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）からもアプローチを受けていたが、ねねへの気持ちが強いことを確信し、2人で『今日好き』の旅を卒業した。

ABEMA TIMESではそんなねねとはるとにインタビュー。「旅で再会できたことは運命」と語る2人。初々しいカップルのラブラブトークをぜひ楽しんで。

はると、ねねを見つけてテンション爆上がり

――まずはカップル成立おめでとうございます！

ねね＆はると： ありがとうございます！

――ねねさんは、はるとさんが初日の途中に姿を表した瞬間、うれしそうでしたね。

ねね： はい（笑）！ ふふふふ。

――はるとさんはどんな気持ちで今回の旅に臨みましたか？

はると： 今回の旅は前回の反省を活かして、素でいられるようにしたいって考えてました。前回はめっちゃ緊張していたし、全然自分を出せなかったんです。“どうやって行動したらいいのか…”みたいな。

振り返ると、自分をよく見せようとしていたんです。でも今回の旅まで、何度も『すぱのび（『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。）』に出演させてもらって、だんだん素の自分を出せるようになったというか。そういう変化はあったと思います。

――ねねさんを見つけたときはどう思いました？

はると： 「いる！」と思いました。めっちゃテンション上がりました（笑）。

――ねねさんは旅に出る前、どんなことを考えてましたか？

ねね： はるとくんが来てくれたらいいなとは思いつつも、そうじゃないことも考えていました。自分自身、まだ高校2年生ですけど、今回は卒業編だし「私も『今日好き』の旅を卒業しよう」という覚悟で参加していたから、「頑張ろう…！」と思っていました。

そんな中で、最初の出会いの場ではるとくんの姿はなくって、「ちょっとやばいかも…」と不安になっちゃったんですけど、はるとくんが来てくれた瞬間に“うわっ”って気持ちが高揚しました。はるとくんは後ろ姿で登場したけど、すぐにわかりました（笑）。本当にうれしかったです！

ねね「とにかくはるとくんと向き合おうと思っていました」

――はるとさんは、りあさん、さわさんから好意を寄せられていました。ねねさんは不安になりませんでしたか？

ねね： 不安でした。はるとくんは面白いし、明るいからそりゃモテますよね（笑）。ねねは結構、暗くて、好きな人がモテているのを見ると、ネガティブ思考になっちゃうんです。りあちゃん、さわちゃんは、明るくて、場を盛り上げることができるから「お似合いだな」って思ったし、「自分はもうダメかも……」と考えちゃっていました。

でも、1日目で“私ははるとくんに思いを伝える”と決めて、今回はひたすら一途に行こうと考えたんです。他の男子に思わせぶりなこともしたくないし、とにかくはるとくんと向き合おうと思っていました。

――3日目のお花畑での2ショットまでしっかり話せなかったんですよね。

はると： そうですね。なので、そこでちゃんと気持ちを伝えようと思っていました。告白の時間も近づいていたし、自分の思いを素直に伝えようと考えていました。

――ねねさんのどんなところに魅力を感じたのでしょうか？

ねね： どこ〜？ 知りたいな（笑）。

はると： ねねちゃんと一緒にいる時間は“楽しいの方向性が違う”みたいな。好きな人といる時の楽しさを感じたときに、“ねねちゃんの方が気持ちが上だな”と確信しました。僕は誰かと話すときは目を見るようにしているんですけど、ねねちゃんと話すときは目を見ることができない瞬間が多かったんです。そのときに、“ドキドキしている”ことを実感したというか。言葉とかも、なんかデレデレになっちゃうし、声が高くなるというか。大好きな犬を飼ってるんですけど、ワンちゃんと一緒にいるときみたいになっちゃったんです。

ねね： ねね、犬と一緒（笑）？

――ねねさんのことが大好き、ってことですよね（笑）。

はると： そうです！

はると「自分は妄想型なので…」

――デートの予定は立てていますか？

ねね： 横浜の中華街で食べ歩きしたいって話してます。

はると： お揃いのものを買いたいとも話してるよね。

ねね： うん！ お揃いのもの買いたい！

――付き合って知った新しい一面はありましたか？

はると： “付き合ったらこんな感じなのかな”みたいなのは、考えていたんですけど、そこはイメージ通りでした。

――ねねさんと付き合うことをイメージしていたんですね（笑）。

はると： はい（笑）。自分は妄想型なので、想像はしてました。

――愛情表現は頻繁に？

ねね： するときはお互いするよね？

はると： LINEで伝えてます。電話だとお互い照れちゃって言えないから、電話しながらLINEで「好き」と伝え合ってます。

――電話しながらLINEで愛情表現するのは珍しいかもですね（笑）。

ねね： そうなんです（笑）。恥ずかしいから（笑）。

――はるとさんは恋愛力UPを目指す「井上塾」の塾生ですが、NONSTYLE・井上裕介さんに付き合ったことを報告しましたか？

はると： 報告しました！ 「まじでおめでとう」と言ってもらって握手と愛情たっぷりのハグをもらいました。留年せずに井上塾を卒業することができました（笑）。

――2人の将来の夢は？

はると： まだはっきりとは定まってないんですけど、芸能界で活躍できるようになりたいと思っています。小さいときから芸能のお仕事をさせてもらっているので、これからも頑張りたいです！

ねね： ねねは元々、芸能活動をやっていなくて、普通の生活を送っていました。でも、高校に進学して、芸能活動に挑戦して、“楽しい”と感じました。今後も芸能活動を頑張りつつ、学業をもう1回立て直して（笑）、大学にもちゃんと行って、“やりたい”と思ったことに挑戦したいです。

――今後はどんなカップルになりたいですか？

はると： ねねちゃんとずっと仲良くしていたいし、みんなからも好かれて、応援してもらえるようなカップルになりたいです！

ねね： ねねもお互い変に気を使わないで、ある意味で友達のような、一緒にいるだけで安心する2人でいたいです！

――ねねさんは「ネガティブ」と自身の性格について語っていましたが、今は胸を張って「私の彼氏です」と言えそうですね。

ねね： 言えます！

――最後にはるとさんに伝えたいことはありますか？

ねね： ねねが落ち込んでいたときに、優しく相談に乗ってくれて、励ましてくれてありがとう！ これからもよろしくお願いします！

はると： 僕は旅で再会できたことは運命だと思っているし、何かあったら1人で抱え込まないで、これからも彼氏を信用して、何でも相談して欲しいなって思います！

ねね： おお〜！（満面の笑みで拍手）

――2人の仲の良さが伝わってきました！ 末長くお幸せに！

ねね＆はると： ありがとうございます！！

取材・インタビュー・写真：中山洋平

