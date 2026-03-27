池袋のポケモンセンター女性店員刺殺　1月に元交際相手の男に接近禁止命令出され「もう近づかない」　女性の首など5回以上刃物で刺したか

東京・池袋の「サンシャインシティ」で元交際相手の男に女性店員が刺され死亡した事件で、男は少なくとも5回にわたり女性の首などを刺していたことが捜査関係者への取材で分かった。一方的に執着心を募らせていたとみて、警視庁が詳しい経緯を調べている。

過去に「復縁したかった」と話す

26日夜、東京都豊島区東池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が首などを刃物で刺され死亡し、刺した広川大起容疑者（26）も自分の首を刺して死亡した。

春川萌衣さんを知る人は取材に「家族みんな仲良かった。いつもおつかいにいって重い荷物なんか持ってお母さんのね。本当にショックでかわいそう」と話した。

広川容疑者は春川さんの元交際相手で、去年12月にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された。

今年1月に接近禁止命令が出された際には、「復縁したかった、もう近づかない」と話し、今月12日までには広川容疑者からの接触は確認されなかったという。

捜査関係者によると、広川容疑者は少なくとも5回にわたり春川さんの首などを刺していて、警視庁は一方的に執着心を募らせていたとみて、詳しい経緯を調べている。