Image: Shutterstock ついにClaudeがAI性能で頂点に、しかし話は単純ではありません。2026年4月7日、AI企業「Anthropic」が新AIモデル「Claude Mythos Preview」を発表しました。Anthropicは昨今何かと話題のAIコーディングエージェント「Claude Code」の開発元であり、ChatGPTのOpenAI・GeminiのGoogleと並んで注目されています。Claude Mythos Previewは既存のAIモデルを大きく上回る性能