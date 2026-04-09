「スーツ姿の捜査幹部」も4月9日、京都府にある南丹市立園部小学校で入学式が行われた。初々しい新入生を迎えた一方、この学校に通う安達結希くん（11）は、3月23日から行方不明になったままである。【写真を見る】実は4月2日にも警察は“自宅周辺”を捜索していた…小川氏が目撃した緊迫の瞬間懸命な捜索が続くなか、大きな動きがあったのは4月7日。警察はこの日の早朝から結希くんの自宅周辺での捜索に踏み切った。現地を