Photo: Wes Davis / Gizmodo US 家を出ると鍵がかかって、帰ってくるともう鍵が開いている。そんなスマートロックのある夢の暮らしに、一歩前進！です。Aqara Smart Lock U400（270ドル＝約4万3000円）は、Apple Home Keyのハンズフリー解錠・施錠機能が使えるロック。前に自宅のドアに使っていたAqara U100よりは表面が丸みを帯びてるけど、見た目はほかのスマートロックみたいな黒の長方形