デジタル化により、すっかり見かけることが少なくなった列車の「方向幕」。あの「くるくる回る」ギミックを延々と楽しめる狂気（褒め言葉）のシミュレーター、Nintendo Switch向け「くるくる回そう！方向幕コレクション」シリーズの最新作が登場します。株式会社カエルパンダが手掛ける同シリーズの第8弾となる今回は、ついに大手私鉄が登場。首都圏の大動脈「東武東上線」をフィーチャーした「くるくる回そう！方向幕コレクシ