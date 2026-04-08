代表的な暗号資産のビットコイン＝2024年1月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは8日、代表的な暗号資産（仮想通貨）のビットコインの開発者「サトシ・ナカモト」の正体が、英国の暗号学者アダム・バック氏（55）とみられると報じた。本人は否定している。同紙によると、公開されている暗号研究者らのメーリングリストを分析した結果、ハイフンの使い方や副詞の位置など文体の特徴がサトシとバ