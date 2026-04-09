『timelesz』篠塚の演技力に称賛の声がSTARTO ENTERTAINMENTが送る縦型ショートドラマ『エスドラ』の第１弾作品で、『DOMOTO』の堂本光一（47）が主演を務める「記憶買収人」の配信が４月１日にスタートした。「ep1 消えた夜」には『timelesz』の篠塚大輝（23）がゲスト出演。その熱演ぶりを受け、YouTubeチャンネル『エスドラ』のコメント欄が賑わっている。今回、篠塚が演じたのは人生に行き詰まっている就職活動中の大学生・小