池袋のポケモンセンターで刺殺事件が発生（右／時事通信フォト）NEWSポストセブン

「逃げろ逃げろ！！」「刺された！！」池袋ポケセン刺殺、緊迫の現場語った

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 池袋のポケモンセンターで20代女性店員が男に刺され2人とも死亡した
  • 春休みで混雑する店内で事件が発生し、客はパニック状態で避難したという
  • 警視庁は過去に相談事案があったとの情報もあり殺人事件として捜査中だそう
記事を読む

関連の最新ニュース

池袋のポケモンセンターで刺殺事件

記事時間

「逃げろ逃げろ！！」「刺された！！」池袋ポケセン刺殺、緊迫の現場語った

記事時間

icon

03/26 21:25

池袋のポケセンで男が女性店員を刺したか「多くの客が店の外に飛び出した」

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡　男も自ら首を刺し死亡　東京・豊島区のサンシャインシティ
  2. 2. 池袋ポケセンで刺殺事件 2人死亡
  3. 3. 池袋のポケセン 臨時休業を発表
  4. 4. 【速報】女性店員が刺され死亡…刺した男も死亡　2人には過去に警視庁に“相談事案”　東京・池袋
  5. 5. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
  6. 6. 今田美桜&高石あかり 決定的違い
  7. 7. いても仕方ない スカウト撤退か
  8. 8. NHK報道局の男性を不起訴処分
  9. 9. 「関東バス」あすストライキ・終日運休か　決行なら7265本運休・14万人影響　労働組合が賃上げなど求め「地域の移動守れない」…JR中央線沿線など
  10. 10. ポケセン刺殺 店訪れた人の証言
  1. 11. 「赤ちゃんの泣き声」解析AI導入
  2. 12. ポケセン刺殺 過去に付きまとい
  3. 13. もう中学生 スピード婚だった
  4. 14. 「休暇節約」3年で70回無断欠勤
  5. 15. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
  6. 16. 斉藤被告「底辺に僕がいます」
  7. 17. 「100分de名著」閉鎖へ 怒りの声
  8. 18. 女子高生が万引きか 店員に暴行
  9. 19. 筑波大生行方不明 仏で終身刑に
  10. 20. 倖田來未「もはや裸」衣装に衝撃
  1. 1. 【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡　男も自ら首を刺し死亡　東京・豊島区のサンシャインシティ
  2. 2. 池袋ポケセンで刺殺事件 2人死亡
  3. 3. 【速報】女性店員が刺され死亡…刺した男も死亡　2人には過去に警視庁に“相談事案”　東京・池袋
  4. 4. 「関東バス」あすストライキ・終日運休か　決行なら7265本運休・14万人影響　労働組合が賃上げなど求め「地域の移動守れない」…JR中央線沿線など
  5. 5. NHK報道局の男性を不起訴処分
  6. 6. ポケセン刺殺 店訪れた人の証言
  7. 7. ポケセン刺殺 過去に付きまとい
  8. 8. 「赤ちゃんの泣き声」解析AI導入
  9. 9. 「休暇節約」3年で70回無断欠勤
  10. 10. 女子高生が万引きか 店員に暴行
  1. 11. 離脱…秋篠宮家めぐる衝撃の人事
  2. 12. 楽天で乗っ取り 中国業者の実態
  3. 13. 池袋ポケセン 女性店員刺される
  4. 14. 坂口容疑者は「無一文同然で…」
  5. 15. 香川照之 主演映画が異例ヒット
  6. 16. ダイハツ 40万台超リコール届出
  7. 17. クルド人の祭り 市議が暴行被害
  8. 18. 自衛官募集 高校生が国など提訴
  9. 19. ポケセン刺殺 緊迫の現場語った
  10. 20. 大谷への賠償金に毎日利息発生か
  1. 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
  2. 2. 購入コスメを撮影…奇跡の一枚に
  3. 3. マクドナルド SNS動画めぐり謝罪
  4. 4. ひろゆき氏「大学受験は無価値」
  5. 5. 女児に固執…31歳男の「衝動」
  6. 6. FIFA現地リポーターのチャンス
  7. 7. 撮り鉄 海外でテロと間違われる
  8. 8. 「二度とやるな!」父の痛快反撃
  9. 9. 飛び石で傷 拒否できるケースは
  10. 10. 飛び石修理請求取り止め…返金へ
  1. 11. 喘ぐような声 母が実家で死亡
  2. 12. 酔っ払ってANA乗り遅れ 批判殺到
  3. 13. 自転車「一時停止違反」に注意
  4. 14. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
  5. 15. 5ちゃんねる「永久停止」の真相
  6. 16. 日本の日常小説が海外でウケた訳
  7. 17. 東国原氏、宮崎知事選に出馬　4月表明で調整
  8. 18. Switch2 生産量を33％削減見込み
  9. 19. 小さな不便を解消 無印3アイテム
  10. 20. れいわ議員暴走か 不適切な言辞
  1. 1. 筑波大生行方不明 仏で終身刑に
  2. 2. ホルムズ封鎖主導のイ司令官殺害
  3. 3. BTSの日本ファンクラブが炎上
  4. 4. ダヒョン TWICEの活動を一時中断
  5. 5. 宇宙飛行士が「触手物体」を公開
  6. 6. 日本旅行で野菜不足 台湾で話題
  7. 7. イラン 日本船巡り関係国と疎通
  8. 8. 外人客に性暴行&不法撮影か 韓国
  9. 9. 若者SNS依存で Googleら責任認定
  10. 10. 対イラン戦争 米議員らが憤慨
  1. 11. チェンソーマン 結末に注目も
  2. 12. うそ発見器で閣僚の「身体検査」
  3. 13. 在日中国大使館に「悪質」指摘
  4. 14. 米女性 11年前の迷子犬と再会
  5. 15. SM練習生への私生活侵害 深刻に
  6. 16. 泣き止まない乳児を殴り遺棄 韓
  7. 17. BTS、新曲「SWIM」が世界を席巻
  8. 18. 韓国チアの完璧なプロポーション
  9. 19. 韓国女性歌手のSNS投稿が物議
  10. 20. Google 「Q Day」に対応期限設定
  1. 1. 大幅値上げ「輸入鶏肉」に異変
  2. 2. 今選ばれている投資信託はどれ?
  3. 3. 「マルタイラーメン」など値上げ
  4. 4. フォートナイトが不振 千人解雇
  5. 5. 動画生成AI「Sora」突然打ち切り
  6. 6. 娘の仕送り 贈与になるかどうか
  7. 7. 4月から大改正 お金のルール10選
  8. 8. 老齢年金 請求手続き忘れたら?
  9. 9. 高校無償化 私立高校との差額
  10. 10. 世帯年収1500万円は高いのか?
  1. 11. 夫の秘密に「涙止まらない」ワケ
  2. 12. ダイハツ 40万台超えをリコール
  3. 13. 神田正会長が語る「運のよさ」
  4. 14. 株探「肥料ショック」再来か
  5. 15. オープンAIが「Sora」打ち切り
  6. 16. ネット通販で損している人の特徴
  7. 17. クリーク&リバー社 予想を修正
  8. 18. 介護施設の経営事情 明らかに
  9. 19. 月20%還元 新しい格安SIMの魅力
  10. 20. トヨタ 4月の中東輸出をストップ
  1. 1. 26年4月の「d払い」キャンペーン
  2. 2. スマホユーザー必携のアプリ
  3. 3. Samsung、新ミッドレンジスマホ「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」を発表！A57はWi-Fi 6EやIP68に対応で日本でも発売見込み
  4. 4. 秘密基地みたい！ ワクワクが止まらない子ども向けロフトベッド「HIDE-A ARCH」
  5. 5. NvidiaのCEO「次のChatGPTは間違いなくOpenClawだ！」
  6. 6. LINE専門家が解説！知らない人との繋がりを防ぐ、今すぐオフにすべきLINEのID設定とは
  7. 7. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
  8. 8. Switch2 バッテリー交換可能に?
  9. 9. 次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」のグローバル向けが予告！4月発表に。光学10倍対応のHasselbladカメラシステムを搭載
  10. 10. NOW Church、URSA BroadcastとATEM 4 M/E Broadcast Studio 4Kを導入
  1. 11. 楽天モバイル、iPhone 14以降とApple Watch Ultra 3で衛星経由のメッセージングサービスに対応！アクティベーションから2年間は無料
  2. 12. 自宅に眠る古いスマホやスマートウォッチの価値が爆上がり中
  3. 13. これは沼るぞ。リファのブラシで日常のシャンプーが「頭皮ディープクレンズ」に格上げ
  4. 14. 「iOS14」さっそく脱獄される?
  5. 15. SyQuest最初のリムーバブルHDD、SQ306R用のカートリッジ「Q-PAK」：スイートメモリーズ File041
  6. 16. IIJ、モジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」を提供開始
  7. 17. 【意外と知らない】LINEの便利ワザ。スマホでPDFファイルを送る「一番カンタンな方法」とは | LINE専門家ひらい先生が解説
  8. 18. iPhone SEをワイヤレス充電する！　古いiPhoneでワイヤレス充電をする方法
  9. 19. GPS搭載 多機能スマート財布登場
  10. 20. 法人向け格安SIMの初期費無料やテレワーク導入のノウハウを提供！ビッグローブが新型コロナウイルス対策のためのテレワーク支援
  1. 1. いても仕方ない スカウト撤退か
  2. 2. 1試合2000万 支援呼びかけに賛否
  3. 3. 中田翔氏が巨人移籍時の衝撃告白
  4. 4. 大谷 ついに「4次元投法」完成
  5. 5. 村上MLB初本塁打 日本選手4人目
  6. 6. 山本由伸が球場でサプライズ演出
  7. 7. 村上宗隆 メジャー初の本塁打
  8. 8. 大谷が登場曲を24年使用曲に変更
  9. 9. フィギュア採点 AI導入しない訳
  10. 10. 伊藤大海 誹謗中傷「全部見た」
  1. 11. かみじょうたけし 高校野球予想
  2. 12. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
  3. 13. 甲子園、審判団が異例の再協議
  4. 14. 韓大リーガー苦境 メディア嘆き
  5. 15. あまりに予想外！今季プレミアで出番ゼロ→35歳でイングランド代表初選出…三笘同僚が旅行キャンセル「妻が上手く処理してくれる。心配しないで」
  6. 16. 森保監督 ポジション起用に注目
  7. 17. 新庄監督 総動員態勢を始動か
  8. 18. SPで精彩欠いた三浦佳生に落胆
  9. 19. F1元王者 記者に「出て行け!」
  10. 20. ボートレース蒲郡のG1着馬が登場
  1. 1. 池袋のポケセン 臨時休業を発表
  2. 2. 今田美桜&高石あかり 決定的違い
  3. 3. もう中学生 スピード婚だった
  4. 4. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
  5. 5. 斉藤被告「底辺に僕がいます」
  6. 6. 「100分de名著」閉鎖へ 怒りの声
  7. 7. 倖田來未「もはや裸」衣装に衝撃
  8. 8. 綾瀬はるか裸CM ユニクロに疑問
  9. 9. 高視聴率なのに終了? さんま衝撃
  10. 10. 坂口容疑者 体型激変&不穏な奇行
  1. 11. アイドルに「犯行予告」イベ中止
  2. 12. 一般人に声かけた広瀬アリス物議
  3. 13. 指原が大谷観戦 衝撃の値段判明
  4. 14. 「スタバ勉強は普通」視聴者反発
  5. 15. 北斗晶が収録を「途中退席」告白
  6. 16. 宮沢に森田が「熱烈フォロー」
  7. 17. 内田眞由美 手術&病名を明かす
  8. 18. 宮舘涼太 交際報道に言及せず
  9. 19. フワちゃん 今の貯金事情明かす
  10. 20. 元人気セクシー女優 当時の心境
  1. 1. 北川景子の手芸 新作完成度高い
  2. 2. 卒業式に着物ママはアリ? 物議
  3. 3. 佳子さまの花柄ワンピに称賛続出
  4. 4. 梅宮アンナ 夫に敬遠されていた
  5. 5. 27日以降のカルディ最新セール
  6. 6. コメダ珈琲店と森永が夢のコラボ
  7. 7. セリアの優秀なキーホルダー
  8. 8. 「最もヒドかったコスプレ」回想
  9. 9. ミスドから心躍る春夏メニュー
  10. 10. 大人っぽさ出すGUのスカート
  1. 11. 「とくに潤う」名品スキンケア
  2. 12. 31 新作ケーキでご褒美にも
  3. 13. 「カラコン感卒業」新色4種登場
  4. 14. ユニクロU 大人コーデの幅拡大
  5. 15. 【漢字クイズ】「粉河」はなんて読む？意外と間違える！
  6. 16. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
  7. 17. 初対面の義妹に黄色信号が灯る
  8. 18. 年金月3.5万円 女性の切実な思い
  9. 19. 店頭に並ばないミスド逸品を絶賛
  10. 20. 売上主義のデパコストップが孤立