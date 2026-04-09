オーネットは4月8日、「恋愛におけるAI利用に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年3月11日〜3月18日、25〜34歳の独身男女436人を対象にインターネットで行われた。○約3割が恋愛メッセージにAIを利用した経験アリ異性への恋愛メッセージ等でAIを利用した経験がありますか?次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つ選んでください独身男女436人に「異性への恋愛メッセージ等でAIを利用した経験がありますか?」と質問し