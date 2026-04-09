イスラエル軍はレバノンを拠点とする親イラン武装組織ヒズボラに対し、最大規模の攻撃を実施しました。これまでに254人が死亡しています。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子イスラエル軍は、8日、レバノン全土を対象に最大規模の攻撃を実施したと発表しました。標的は、ヒズボラの中央本部や軍事拠点など、100カ所以上に及ぶとしています。レバノンで緊急医療を担う民間防衛局によりますと、これまでに254人が死亡し、1165