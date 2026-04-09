冷凍から加熱まで幅広く使えるポリ袋「アイラップ」が2026年4月7日、「当面は供給に問題はございません」とXで報告した。一方、「昨今の情勢」で流通が加速していると説明した上で、備蓄を呼びかけた。「イザという時の為に備えを是非...！」アイラップは素材にポリエチレンを使用している。ポリエチレンを巡っては、さまざまなプラスチック製品の原料となるナフサについて、中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が高まっている。こうし