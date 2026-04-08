俳優・山崎賢人（正しくはたつざき）が主演を務める大ヒット映画「キングダム」シリーズの第5弾「キングダム 魂の決戦」の新キャスト10名が先月31日、発表された。そのなかで、初登場となる主要キャラクターの呉鳳明に俳優・田中圭が起用され、大きな話題を集めている。 同映画は、漫画家・原泰久氏の同名漫画を実写化したもの。天下の大将軍を目指す少年・信（山崎）と、中華統一を目指す王・えい政（吉沢亮）の歩