モデルや俳優、実業家として活躍する新田さちかさんが登場する下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新たなビジュアルが公開されました。「ヴィーナス」にインスパイアされたブラをスタイル抜群に新田さんが着こなしています。【写真】ブラの肩紐はずし…元SKEの29歳美女、衝撃の透け感ランジェリー「これまでお見せできていなかった姿も余すことなく」新田さんは大学在学中に「ミス青山コンテスト