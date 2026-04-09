元宮崎県知事で政治評論家の東国原英夫氏が9日午前会見し、2027年1月に任期満了を迎える次の宮崎県知事選挙への出馬を正式に表明した。会見で東国原氏は、「次期宮崎県知事選に出馬をさせていただく事にしました。理由は宮崎の衰微衰退です。地方の衰微衰退が止まらないということで、ここでゲームチェンジャーが必要と思い、決意に至った」と話した。また政策については、「具体的な政策はきょう申し上げません」とした上で、「政