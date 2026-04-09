「ソフトバンク−西武」（９日、みずほペイペイドーム）８日の西武戦でスタメンに名を連ねながらプレーボール直前に交代となったソフトバンク・周東佑京外野手が９日、試合前練習に姿を見せて取材に応じた。塗り薬に入っていた成分によるアレルギー反応が出たことが原因だったという。「呼吸も苦しくて、じんましんも出て、嘔吐もした」と症状について説明した。「去年も一度あって、その時は原因が分からなかったけど、はっ