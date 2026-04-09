アメリカ・ホワイトハウスの報道官は8日、アメリカとイランの代表団による1回目の和平交渉が11日に行われると明らかにしました。アメリカ・レビット報道官：協議1回目は現地時間の土曜午前に行われる。直接の会談を楽しみにしている。レビット報道官は会見で、アメリカとイランの代表団による交渉がパキスタンのイスラマバードで現地時間の11日に行われ、アメリカからはバンス副大統領やウィトコフ中東担当特使などが参加すると明