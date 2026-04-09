俳優でタレントの野呂佳代（42）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。ビビる大木（51）に“アドバイス”を送る場面があった。【写真】アドバイス後は恐縮気味…ビビる大木に言葉を掛けた野呂佳代オリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優ランキング』の「女性編」で1位となった野呂。共演者から「