スーパーを訪れた買い物客＝1月、東京都練馬区のアキダイ関町本店内閣府が9日発表した3月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数（2人以上世帯、季節調整値）は前月比6.4ポイント低下の33.3となり、3カ月ぶりに悪化した。米国の高関税政策への不安が高まった昨年5月以来の低水準で、下落幅はコロナ禍が直撃した2020年4月以来の大きさ。中東地域の紛争に伴う原油高への警戒を反映した。基調判断