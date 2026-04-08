女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”レースクイーンやグラビアで活躍する傍ら、ポーカー歴も約4年を数える実力派の阿久津真央。日本レースクイーン大賞グランプリや芸能人大会での優勝など、とにかく“1位”にこだわる彼女が、初出場となる今大