自転車の交通違反に対しても反則金が科される「青切符」の導入から1週間が経過しました。取締りの件数や、自転車に乗る人の意識に変化はあったのでしょうか。 ■荒木健太郎記者「青切符制度導入から1週間が経過しました。警察による交通取締りが行われています。」8日朝、福岡市東区馬出では18人の警察官が交差点付近に立ち、歩道を走っていた自転車の利用者を呼び止めて指導警告を行いました。1日から、自転車にいわゆる「青