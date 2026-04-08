今や日本を代表する実業家の一人となった、サイバーエージェントの藤田晋氏。そんな藤田氏にも、上場直後に「もっとも苦しかった時期」があったという。当時を振り返りながら、その経験から学んだことを、藤田氏みずから語る。※本記事は、堀江貴文氏との共著『心を鍛える』（角川文庫）の一部を抜粋、再編集したものです。苦しかった時期をどう乗り越えたのか事業は1人でできるものではありません。社員やスタッフはもとより、株