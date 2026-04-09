「怪談系ＹｏｕＴｕｂｅｒ」としても活躍する、お笑い芸人・好井まさおが６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」を更新。実業家でＹｏｕＴｕｂｅｒ・マックスむらい氏をゲストに招き「【マックスむらい】信頼していた経理が巨額横領！裏切った人間の不審な行動とは、、最後は超不思議ナニソレ！」と題した動画を公開した。むらい氏は「ヒトコワ」として、世間を震撼させた巨額横領事件の内情を告