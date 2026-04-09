ドン・キホーテ（東京都目黒区）は2026年4月6日、ディスカウントストア「ドン・キホーテ」などで販売していたなめ茸に1件のガラス片混入が発生したとして、回収、返金対応すると発表した。「品質管理体制の徹底に努めてまいります」発表によると、対象商品は「ありえ値ぇ情熱価格 超特大なめ茸」840グラム。1件のガラス片混入が発生し、「万全を期すため商品を回収させていただきます」とした。商品の販売期間は24年11月から26年3