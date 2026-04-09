SNSや電話を使った特殊詐欺と投資詐欺、ロマンス詐欺の被害額は昨年、警察庁が把握しただけで前年の1.6倍の約3241億円にのぼり、最も身近な犯罪として猛威をふるっている。そんな詐欺にかかり送金しようとする人に声掛けし何度も被害を防いできた“達人”がいる。島根県にあるファミリーマート松江学園南店の店長で、人気お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司さんの弟でもある山内剛さん（38）がその人だ。被害を少し