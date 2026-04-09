孫を思う祖母のある行為がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】孫を思い、祖母がバイクに振りかけたのは…「親父に新しいバイクを自慢しに実家にちょっと寄ったらうちのばーちゃんが塩かけてました。このあと俺にも塩かけてきました。これで事故しなくなるそうです。」とその模様を紹介したのは限界サラリーマンKTさん（@genkai_KT_OW）。人や物に塩をかけるのは古くから伝わる魔除け、お清めの風習だが、お祖母さんが実際にバ