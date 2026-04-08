◇プロ野球セ・リーグ中日6−4DeNA(8日、横浜スタジアム)中日は延長11回の戦いの末にDeNAに勝利しました。初回、細川成也選手の2号2ランで幸先よく先制。援護を受けたドラフト1位ルーキーの中西聖輝投手は、3回に筒香嘉智選手から2ランを浴びますが、5回までその2点に抑えます。すると6回は村松開人選手の犠牲フライで勝ち越しに成功。中西投手にプロ初勝利の権利が転がります。ところが4−2とリードを広げて迎えた8回、4番手の