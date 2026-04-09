末端価格およそ4200万円相当の覚醒剤を空き家の床下に隠し持っていたとして男2人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された島田三郎容疑者と西川洋介容疑者は去年12月、埼玉県春日部市の空き家で覚醒剤の粉末790グラムほど、末端価格にしておよそ4200万円相当を、営利目的で所持した疑いがもたれています。別の犯人隠避事件の捜査で島田容疑者を追跡していた捜査員が、2人が粉末を小さい袋に分けて黒いトートバッグに入れ、