歌手の森口博子（57）と女優の国生さゆり（59）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。苦手な先輩アイドルについて語った。憧れの先輩アイドルとして、2人は「小泉今日子」を挙げた。森口は「唯一無二、型破り。いきなり自分の意思でバッサリショートカットにするとか」とそのかっこよさに言及。国生も「（自分は）個性を隠して皆に同化するようにやってきたけど、キョンキョンさんは