9日午前、三重県の東名阪自動車道で、大型トラックなど4台が絡む事故があり、50代の男性2人がケガをしました。現場では、追突したとみられるトラックやキャリアカーが3車線全てをふさいでいて、後方では多くの車が身動き取れなくなっています。9日午前10時ごろ、三重県四日市市の東名阪道・上りで、「大型車の事故で車両が大破している」と、119番通報がありました。消防によりますと、渋滞で止まっていた2台のトラックに8トントラ