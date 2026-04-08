8日、開かれた「社会保障国民会議」の実務者会議で、レジのシステム改修を担う事業者から税率変更の準備には「1年程度を要する」との意見が出ました。8日の実務者会議は新たに日本保守党が加わり、レジのメーカー5社から実務上の課題を聞き取りました。その中で消費税率変更に伴うシステムの改修には1年程度必要との意見が出たということです。自民党小野寺税調会長「システム改修の具体的な作業期間は、改正内容にもよりますが