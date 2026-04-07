4月7日、実業家・タレントとして活動するローランドのYouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW 【公式】』が更新され、『Snow Man佐久間とサシ飲みの末に…「言ったことない」本音がポロリ』と題した動画が公開された。ゲストとして出演した9人組アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が、自身の私物や価値観について語る場面が注目を集めている。動画では、ハイブランドに対する考え方をめぐりトークが展開された。ローランドが