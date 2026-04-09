春から秋にかけてはゴキブリの産卵シーズンですが、実は「卵」も相当な厄介者。人目につきにくい場所に産み付けられるうえ、ごみと見分けがつきにくく、気づかずに放っておくと幼虫が大量発生する心配も…。世にもおぞましい光景を避けるため、ゴキブリの生態を熟知する害虫駆除業者シー・アイ・シーの研究員・小松謙之さんに、定期的にチェックすべき場所と見つけた際の正しい処分の仕方を教えてもらいます。「クロゴキブリ」の産