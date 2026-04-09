プロレスリング・ノアのプロレスラー小峠篤司（40）が9日までにインスタグラムを更新。お笑いコンビ、バイきんぐの小峠英二（49）とのツーショットを投稿し「人生で恐らく初めて、親戚以外の同姓の方にお会いすることが出来た気がします」と感慨をつづった。そして「邦子さんの計らいで小峠さんにお会いすることができました。ありがとうございます」と、親交のある山田邦子（65）の仲介で対面が実現したと感謝した。