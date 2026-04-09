「米男子ゴルフ・マスターズ」（９日開幕、オーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）１９８９年の全英オープン覇者で米ツアー１３勝のマーク・カルカベッキア（６５）＝米国＝が、会場内で携帯電話を使用し警備員に退場させられたと、米ゴルフ専門メディアのゴルフウィークが８日（日本時間９日）に報じた。同サイトは「ジョージア州オーガスタ・マスターズの携帯電話使用規定はすべての観客に適用される。それはメジャー大会の