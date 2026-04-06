ホタルイカの水揚げで全国屈指の漁獲量を誇る、兵庫県美方郡新温泉町の浜坂漁港。4月5日に春の味覚を楽しむイベント「第28回浜坂みなと ほたるいか祭り＆地えび」が開催されたが、イベント内で実施された“ある選手権”が注目を集めている。その名も、「全日本わんこほたる選手権」。浜坂観光協会の公式サイトによれば、ホタルイカを制限時間以内にどれくらい食べられるかを競うというもの。わんこそばのようにホタルイカが次々と