東京・池袋の「サンシャインシティ」で女性店員が刺され死亡し、刺した男も自らを刺して死亡した事件で、女性が2025年12月に「元交際相手から付きまとわれている」といった相談を警視庁にしていたことが新たに分かりました。この事件は26日午後7時過ぎ、豊島区東池袋の「サンシャインシティ」にある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が首などを刃物で刺されて死亡し、広川大起容疑者（26）も自分の首を刺して死亡