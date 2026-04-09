米Metaは4月8日（現地時間）、AIモデル「Muse Spark」を発表した。新たなAIモデルシリーズ「Muse」の第一弾であり、Meta Superintelligence Labs（MSL）による初のモデルである。これまでオープンソース路線を軸にしてきた同社のAI戦略の大きな転換点となる。まずはMeta AIアプリとWeb版meta.aiを通じて提供し、今後数週間で、WhatsApp、Instagram、Facebook、Messenger、AIグラスにも順次展開する。一部パートナーにはAPI経由のプ