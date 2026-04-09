SUUMOなど複数の日本の不動産情報サイトから、ユーザーの氏名やメールアドレス、電話番号、家族構成、対象物件といった個人情報が流出していることが指摘されています。SUUMO, CHINTAI, At Home, HOME'S Suffer Data Breach - Daily Dark Webhttps://dailydarkweb.net/suumo-chintai-at-home-homes-suffer-data-breach/独立系メディアのDaily Dark Webによると、情報の流出が確認されているプラットフォームは「SUUMO」「CHINTAI」