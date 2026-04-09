北朝鮮は弾道ミサイルのクラスター弾頭などの威力をはかる試験を行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアによりますと、電磁兵器やミサイルの弾頭の威力などを確認する試験が、8日までの3日間行われたということです。このうち、短距離弾道ミサイル「火星11」のクラスター弾頭の試験では、最大で東京ドーム1.5個分に相当する7ヘクタールを焦土化できることを実証したと主張しています。北朝鮮は8日、短距離弾道ミサイルを日本海